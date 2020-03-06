В Азербайджане завершается электронная регистрация в рамках приема учителей на работу

Шестого марта в 23:59 в Азербайджане завершается электронная регистрация документов в рамках конкурса по приему на работу на бессрочной основе учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях минобразования по срочному договору.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве образования Азербайджана.

В рамках конкурса на портале http://www.miq.edu.az/muqavile/ зарегистрировалось свыше 2800 кандидатов.

После завершения регистрации начнется проверка электронных заявок кандидатов, и результаты которых будут отправлены в их личные кабинеты.

Отметим, что в процессе могут принять участие учителя, набравшие проходные баллы на конкурсах по приему на работу, по 2018-2019 и 2019-2020 учебным годам, со среднеспециальным и высшим образованием, а также принятые на вакантные или новые штатные единицы.