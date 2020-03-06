Солнечная энергия используется для уличного освещения в селе Рустов Губинского района Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, для освещения главной улицы поселка установлено 20 солнечных панелей. Главная улица поселка освещается альтернативной энергией уже 4 года.

Представитель села Рустов Губинского районного исполнительного управления Бехбуд Рагимов сказал, что более 1600 сельских жителей получат выгоду от проекта, реализованного местным сообществом в 2016 году при поддержке неправительственных организаций.

"Около 30 ламп освещаются на улице в темное время суток. Он выключается утром без постороннего вмешательства. Это очень идеальное сооружение. Отсюда также проходят жители нескольких деревень. Уличное освещение ночью также предотвращает автомобильные аварии. Самое главное, у нас нет затрат на электроэнергию", - сказал Бехбуд Рагимов.

В свою очередь, заместитель председателя Госагентства по альтернативной и возобновляемой энергии Джамиль Маликов отметил, что использование альтернативной энергетики увеличилось по сравнению с прошлым годом.

При установке панелей необходимо правильно рассчитать рельеф местности и угол заката.

Солнечное энергоснабжение наряду с сокращением затрат на электроэнергию оказывает положительное влияние на окружающую среду.

Абдул Керимханов