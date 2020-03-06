На одной из центральных улиц Баку ограничат движение

На участке ул. 28 Мая, между улицами Юсифа Сафарова и Ковкяб Сафаралиевой движение автотранспортных средств будет ограничено в ночь с восьмого марта до вечера девятого, сообщил Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

"В связи с отсутствием эксплуатации железнодорожного моста по улице 28 Мая в Насиминском районе агентству было поручено провести ряд мероприятий по демонтажу данного моста. Строительство другого моста не намечается", - отметил Наджафли

По его словам, ограничения будут применяться до вечера девятого марта. Водителей просят использовать альтернативные пути движения. Агентство приносит извинения гражданам за возможные временные неудобства.