https://news.day.az/society/1209625.html В Нахчыване создано новое ОАО
В Нахчыване создано новое ОАО
6 марта председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов подписал указ об учреждении ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, с целью усовершенствования управления в сфере мелиорации и водного хозяйства в Нахчыванской АР на базе Комитета мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской АР учреждается Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР", утверждается "Устав ОАО Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР".
Кабинету министров Автономной рРеспублики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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