В Нахчыване создано новое ОАО

6 марта председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов подписал указ об учреждении ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, с целью усовершенствования управления в сфере мелиорации и водного хозяйства в Нахчыванской АР на базе Комитета мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской АР учреждается Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР", утверждается "Устав ОАО Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР".

Кабинету министров Автономной рРеспублики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.