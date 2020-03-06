Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на Большом и Малом Кавказе преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне в основном без осадков, утром в горах туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 5-8, днем 13-18, в горах ночью 5-8, днем 13-18 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне также преимущественно без осадков. Восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

В низменных районах осадки не ожидаются. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 0-5, днем 14-19 градусов тепла.

В столице ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью 5-8, днем 10-14 градусов тепла.