https://news.day.az/society/1209653.html Движение на трассе Гала-Пираллахи ограничат - Названы сроки
Движение на трассе Гала-Пираллахи ограничат - Названы сроки
В субботу утром (с 06:00 до 10:00) на автодороге Гала-Пираллахи движение автотранспортных средств будет частично и поэтапно ограничено (дорога закрываться не будет), передает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение связано с тем, что будет устанавливаться пролет наземного пешеходного перехода, строящегося на 3,6 километра дороги.
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