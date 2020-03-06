В субботу утром (с 06:00 до 10:00) на автодороге Гала-Пираллахи движение автотранспортных средств будет частично и поэтапно ограничено (дорога закрываться не будет), передает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение связано с тем, что будет устанавливаться пролет наземного пешеходного перехода, строящегося на 3,6 километра дороги.