В Азербайджане продолжатся профилактические меры с целью недопущения распространения коронавируса в стране: проводится просветительская работа, санитарно-гигиенические меры, в общественных местах осуществляется дезинфекция, в том числе в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимаются другие необходимые меры, передает Day.Az.

На всех объектах гражданской авиации ЗАО"Азербайджанские авиалинии" ежедневно проводится дезинфекция, на всех воздушных и транспортных средствах осуществляется тщательная санобработка.