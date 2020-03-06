https://news.day.az/society/1209695.html "Азербайджанские авиалинии" продолжают обработку всех воздушных и транспортных средств - ВИДЕО
"Азербайджанские авиалинии" продолжают обработку всех воздушных и транспортных средств - ВИДЕО
В Азербайджане продолжатся профилактические меры с целью недопущения распространения коронавируса в стране: проводится просветительская работа, санитарно-гигиенические меры, в общественных местах осуществляется дезинфекция, в том числе в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимаются другие необходимые меры, передает Day.Az.
На всех объектах гражданской авиации ЗАО"Азербайджанские авиалинии" ежедневно проводится дезинфекция, на всех воздушных и транспортных средствах осуществляется тщательная санобработка.
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