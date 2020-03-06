https://news.day.az/society/1209702.html Еще у трех граждан Азербайджана подтвержден коронавирус - оперативный штаб
Еще у трех граждан Азербайджана подтвержден коронавирус - оперативный штаб
Еще у трех граждан Азербайджана подтвержден коронавирус.
Об этом сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров страны.
Сообщается, что все они вернулись из Ирана.
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