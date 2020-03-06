Еще у трех граждан Азербайджана подтвержден коронавирус

Еще у трех граждан Азербайджана подтвержден коронавирус. 

Об этом сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров страны. 

Сообщается, что все они вернулись из Ирана.

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