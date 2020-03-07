Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший

В Насиминском районе Баку столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна.

Столкнулись автомобили марки "Toyota" и "Mercedes". В результате водитель "Mercedes" получил травмы.