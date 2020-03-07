https://news.day.az/society/1209738.html Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна.
Столкнулись автомобили марки "Toyota" и "Mercedes". В результате водитель "Mercedes" получил травмы.
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