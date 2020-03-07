Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автор ставшего символом Сумгайыта памятника "Голубь мира", скульптор, заслуженный деятель искусств Вагиф Назиров умер в возрасте 80 лет.

В.Назиров родился в 1940 году. Окончил художественную школу имени А.Азимзаде, Академию художеств в Тбилиси. Его знакомство с Сумгайытом началось с 1968 года. Он был приглашен в Сумгайыт в качестве главного художника и посвятил 50 лет своей жизни благоустройству города.