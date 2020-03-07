https://news.day.az/society/1209747.html Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте
Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте
Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автор ставшего символом Сумгайыта памятника "Голубь мира", скульптор, заслуженный деятель искусств Вагиф Назиров умер в возрасте 80 лет.
В.Назиров родился в 1940 году. Окончил художественную школу имени А.Азимзаде, Академию художеств в Тбилиси. Его знакомство с Сумгайытом началось с 1968 года. Он был приглашен в Сумгайыт в качестве главного художника и посвятил 50 лет своей жизни благоустройству города.
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