Причина роста рождаемости в Азербайджане - общая стабилизация жизни в стране

Сегодняшняя демографическая ситуация в Азербайджане для внешнего наблюдателя, который может смотреть только на цифры, выглядит довольно необычно.

Об этом сказал Trend директор центра региональных исследований РАНХиГС, доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ Константин Казенин, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что на момент распада СССР уровень рождаемости в Азербайджане был около трех детей на одну женщину: "Затем он снижался и к началу 2000-х упал ниже показателя два ребенка, то есть стал меньше того минимума, который необходим для воспроизводства населения. А вот затем, уже в середине 2000 годов, возобновился рост. На рубеже 2000 г. - 2010 г. суммарный коэффициент рождаемости составил уже 2,3 - 2,4. Такой подъем рождаемости после того, как она упала ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства, - для стран сегодняшнего мира довольно редкое явление. Гораздо чаще, если страна однажды за свою историю переходит к рождаемости ниже двух детей на одну женщину, превысить его уже не удается, как не удалось это, например, в России, Украине, Беларуси, странах Прибалтики, Центральной Европы.

Скорее всего, причиной высокой рождаемости в Азербайджане была общая стабилизация жизни в стране. На этом фоне где-то с середины 2000-х годов многие семьи, ранее откладывавшие рождение детей, решили, что для этого больше нет причин, и попытались вернуться к традиции многодетности, сохранявшейся среди азербайджанского населения дольше, чем среди многих других народов бывшего СССР, - вплоть до 1980-х годов.

По мнению эксперта, интереснее другой аспект рождаемости в сегодняшнем Азербайджане: "В большинстве стран мира, в которых рождаемость в последние десятилетия была примерно на том уровне, как в Азербайджане, одновременно происходили ее довольно заметные возрастные изменения, пик рождаемости у женщин сдвигался к более поздним возрастам. Этот сдвиг - вообще один из наиболее мощных демографических трендов в сегодняшнем мире. Часто его связывают с тем, что большее количество женщин получает образование, ориентировано на карьеру - с ранним "стартом" материнства это обычно сочетается плохо. Но в Азербайджане, по крайней мере по официальным данным, такого возрастного сдвига практически не произошло. При всех постсоветских скачках рождаемости, ее "пик" стабильно оставался и остается в довольно молодом возрасте - 20-24 года (во всех других постсоветских странах, кроме стран Средней Азии, он сместился к возрастам между 25 и 30). Что еще более удивительно - это наблюдается в азербайджанских городах, где очевидна общая модернизация жизни и вряд ли можно ожидать сохранения в незыблемом виде традиционных норм, предписывающих женщине как можно скорее становиться матерью. Почему так происходит? Всерьез попытаться ответить на этот вопрос можно было бы на базе крупных выборочных опросов, где, помимо вопроса о количестве детей, времени их рождения и других "анкетных" данных, женщинам задаются вопросы о всей их биографии, об экономических и бытовых условиях жизни семьи, о том, как между супругами распределены роли в домохозяйстве (кто в основном обеспечивает доход семьи, например) и о многом другом. Демографы, работающие с развивающимися странами, ориентируются прежде всего на такие опросы, потому что они позволяют увидеть, как трансформируется семейный уклад и как именно его изменения влияют на рождаемость - и в плане количества детей, и в плане возрастных характеристик. Ни одна государственная перепись такого богатства данных не содержит. Некоторые подобные опросы (такие, например, как Demography and Health Survey или Multiple Indicator Clusters Survey) проводятся в большом количестве стран мира по единому стандарту, на них принято ориентироваться в первую очередь".

Тем не менее, К. Казенин считает, что в азербайджанском обществе сегодня наблюдается сложное смешение модернизационных тенденций и традиционных норм, заметное, в том числе и в семейной сфере: "Это довольно типичная ситуация, когда значительная часть населения - горожане в первом или втором поколении (как сегодня - многие жители Баку). Переселение в город - это, с одной стороны, всегда ломка традиционных отношений между полами. Просто в городе у женщин гораздо больше возможностей для образования, работы, а у молодежи - возможностей выбрать путь, не повторяющий стезю родителей. Но это в жизни "новых" горожан может соседствовать с весьма патриархальными нормами и ценностями. Такая "смесь" современных и традиционных представлений и норм - видимо, неизбежный этап после массовой миграции в города".