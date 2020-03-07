Погиб азербайджанский пограничник

Сегодня в 05:40 во время исполнения служебных обязанностей на пограничном боевом пункте отдельной пограндивизии "Газах" близ села Даш Салахлы Газахского района Азербайджана солдат Гараев Элтун Эльман оглу получил огнестрельное ранение. Несмотря на то, что он незамедлительно был эвакуирован в Газахский районный диагностический центр, спасти его жизнь не удалось.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие должностные лица ГПС находятся на месте происшествия.

В связи с инцидентом пограничными войсками Государственной пограничной службы и Военной прокуратурой проводятся необходимые следственные мероприятия.