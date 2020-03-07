https://news.day.az/society/1209831.html В театрах и концертных учреждениях отложены мероприятия - Официально
В театрах и концертных учреждениях отложены мероприятия - Официально
"Мероприятия в театральных и концертных учреждениях отложены".
Об этом АПА сказал заведующий отделом информации и связей с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов, передает Day.Az.
Он отметил, что на основании соответствующего поручения министра культуры Абульфаса Гараева в связи с угрозой коронавируса с 7 по 27 марта в действующих в Азербайджане театральных и концертных учреждениях мероприятия отложены.
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