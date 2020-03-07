В театрах и концертных учреждениях отложены мероприятия

"Мероприятия в театральных и концертных учреждениях отложены".

Об этом АПА сказал заведующий отделом информации и связей с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов, передает Day.Az.

Он отметил, что на основании соответствующего поручения министра культуры Абульфаса Гараева в связи с угрозой коронавируса с 7 по 27 марта в действующих в Азербайджане театральных и концертных учреждениях мероприятия отложены.