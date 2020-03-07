Во всех структурах Baktelecom проводится дезинфекция

В Baktelecom MMC (ООО "Бакинская телефонная связь") и подведомственных центрах услуг связи проводится дезинфекция.

Об этом в субботу сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что ведомство принимает ряд неотложных мер для пресечения распространения коронавируса COVİD-19.

Учитывая обращения граждан, министерство регулярно освещает в СМИ, на официальных сайтах министерства и соответствующих структур, соцсетях работы, проделанные в рамках вышеуказанных мер. Целью этого является устранение возможной обеспокоенности граждан.

В центрах услуг, структурах и отделениях Baktelecom, в том числе АТС, AzEvroTel, Azərrabitəlayihə, в усиленном режиме осуществляются дезинфекционные работы для профилактики заражения коронавирусом COVİD-19. Создана круглосуточная "горячая линия" по телефонам: (+99412) 598 38 99 и 598 46 99. Сотрудники горячей линии проинструктированы о вирусной инфекции.