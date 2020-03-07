В азербайджанской армии отметили Международный женский день

В воинских частях, находящихся в подчинении министерства обороны, с участием женщин-военнослужащих армии Азербайджана, а также гражданских работников, проведены праздничные мероприятия по случаю 8 Марта - Международного женского дня.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны, после того, как поздравление министра обороны было зачитано участникам мероприятий, женщинам были вручены подарки и букеты цветов.

Также участники почтили память шехидов, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны, матерям и женам шехидов были вручены праздничные подарки.