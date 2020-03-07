Занятия в образовательных учреждениях Азербайджана отменены до 27 марта

На территории Азербайджана продолжается осуществление неотложных мер в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVİD - 19).

Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб, созданный при Кабинете министров, согласно распоряжению Кабмина, в целях предотвращения случаев заражения и продолжения медико-профилактических, дезинфицирующих и других превентивных мер во всех образовательных учреждениях, расположенных на территории страны, с 10 по 20 марта 2020 года (первый учебный день - 27 марта) приостанавливается учебный, учебно-воспитательный процесс во всех образовательных учреждениях республики.