Специалисты ВОЗ приедут в Азербайджан

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Азербайджан, на Украину и в Черногорию в связи с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в свою очередь в Венеции (Италия) будет базироваться "чрезвычайная группа" специалистов организации в целях координации с местными властями этой страны борьбы с опасным патогеном, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

В заявлении по итогам завершившейся 6 марта 12-дневной работы миссии ВОЗ в Италии говорится, что Европейское региональное бюро организации планирует направить "старшего консультанта для работы с центральными властями в Риме и создать полевую чрезвычайную группу, базирующуюся в офисе ВОЗ в Венеции для связи с регионами". Подчеркивается, что "в дополнение к этому Европейское бюро ВОЗ разместит в ближайшие дни три миссии - в Азербайджане, на Украине и в Черногории". Этот шаг рассматривается как "часть мероприятий по подготовке и реагированию" на распространение коронавируса.

Подводя итоги работы миссии ВОЗ в Италии, директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге заявил: "Мы отдаем приоритет поддержке Италии, учитывая нынешнее развитие вспышки заболевания, и готовы расширить наше участие, если потребуется". В ВОЗ исходят из того, что Италия может выполнять роль "генерирующей знания платформы" в том, что касается ответа науки на распространение патогена. Эксперты ВОЗ, работавшие с тесной координации с властями разного уровня, посетили больницы, обсудили мероприятия по противодействию передаче вируса с медицинскими работники, побеседовали с пациентами. Итальянским властям они рекомендовали продолжать "фокусировать внимание на мерах сдерживания" передачи инфекции по всей стране, отдавая приоритет выявлению и тестированию подозрительных случаев. В районах, где коронавирус получил широкое распространение, ВОЗ советует "комбинированную стратегию": речь идет об "изоляции и лечении пациентов", а также о "подготовке больниц". Основой для эффективного реагирования на эпидемию эксперты считают "эффективную координацию" мероприятий на центральном и региональном уровне.

Ситуация в Италии и мире

21 февраля на севере Италии были выявлены две локальные вспышки заболевания. За две недели случаи заражения были выявлены во всех 20 итальянских областях. По последним данным, число заразившихся коронавирусом с учетом умерших (197) и выздоровевших (более 500) составило 4636. Наибольшее число инфицированных, а также летальных исходов зарегистрировано в северной экономически развитой области Ломбардия. Города в так называемой красной зоне (10 в районе Лоди под Миланом в Ломбардии и один в Венето) находятся в изоляции. Эта зона может быть расширена и охватить всю Ломбардию. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта. Не исключено, что этот срок будет продлен.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран.