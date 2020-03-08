В районах Азербайджана продолжаются весенние акции по посадке деревьев

Во всех районах Азербайджана продолжаются весенние акции министерства экологии и природных ресурсов по посадке деревьев под девизом "Волонтер природы, и ты присоединись к весенней посадке". Об этом сказала в воскресенье Trend пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, передает Day.Az.

Ибрагимова отметила, что седьмого марта коллектив министерства вместе с руководством посадили около 2 тысяч деревьев разных сортов на площади в 2 гектара в Джанги. Шестого марта в Шабранском районе было посажено более 2 тысяч сосен на трех гектарах.

"До конца сезона посадка деревьев беспрерывно будет проводиться во всех районах и каждую неделю общественность будет информироваться о посадке деревьев", - сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в течение недели по республике было посажено 94620 различных видов фруктовых и лесных сортов деревьев на 80 гектарах, на 4 349 гектарах были проведены восстановительные работы и посажено более 113 тысяч видов деревьев и кустарников.

На большую часть территорий, где были посажены деревья, установлены системы капельного орошения.