https://news.day.az/society/1210086.html Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос продления каникул до мая
Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос продления каникул до мая
Информация о продлении школьных каникул до 1 мая, якобы размещенная на сайте министерства образования Азербайджана от имени Оперативного штаба Кабинета министров, не соответствует действительности.
Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, сказал начальник отдела по связям с общественностью минобразования Джесарет Валехов.
"Распространяющих такую информацию ждет уголовная ответственность. Просим ссылаться лишь на официальную информацию", - сказал он.
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