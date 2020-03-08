Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос продления каникул до мая

Информация о продлении школьных каникул до 1 мая, якобы размещенная на сайте министерства образования Азербайджана от имени Оперативного штаба Кабинета министров, не соответствует действительности.

Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, сказал начальник отдела по связям с общественностью минобразования Джесарет Валехов.

"Распространяющих такую информацию ждет уголовная ответственность. Просим ссылаться лишь на официальную информацию", - сказал он.