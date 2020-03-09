https://news.day.az/society/1210180.html Азербайджанские депутаты пройдут сегодня тестирование на коронавирус
Азербайджанские депутаты пройдут сегодня тестирование на коронавирус
В связи с угрозой коронавируса депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва пройдут сегодня до заседания соответствующее тестирование, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На входе в парламент установлен термовизор для проверки температуры всех, кто входит в здание, включая депутатов.
Отметим, что 5 марта Пленум Конституционного суда утвердил итоги парламентских выборов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре