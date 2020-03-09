Азербайджанские депутаты пройдут сегодня тестирование на коронавирус

В связи с угрозой коронавируса депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана VI созыва пройдут сегодня до заседания соответствующее тестирование, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На входе в парламент установлен термовизор для проверки температуры всех, кто входит в здание, включая депутатов.

Отметим, что 5 марта Пленум Конституционного суда утвердил итоги парламентских выборов.