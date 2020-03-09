В Баку повышают уровень безопасности на дорогах

Приняты меры для повышения уровня безопасности дорожного движения на пересечении улиц Тебриза Халилбейли и Ази Асланова, где регулярно фиксируются ДТП.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно информации, на перекрестке были установлены ограничение скорости и так называемое дорожное зеркало безопасности.

Напомним, что Бакинское транспортное агентство является госорганом, занимающимся организацией движения на административной территории Баку, который регулирует и контролирует регулярные перевозки пассажиров.