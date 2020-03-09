https://news.day.az/society/1210186.html В Баку повышают уровень безопасности на дорогах
В Баку повышают уровень безопасности на дорогах
Приняты меры для повышения уровня безопасности дорожного движения на пересечении улиц Тебриза Халилбейли и Ази Асланова, где регулярно фиксируются ДТП.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Согласно информации, на перекрестке были установлены ограничение скорости и так называемое дорожное зеркало безопасности.
Напомним, что Бакинское транспортное агентство является госорганом, занимающимся организацией движения на административной территории Баку, который регулирует и контролирует регулярные перевозки пассажиров.
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