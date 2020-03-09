Делегация ВОЗ прибыла в Азербайджан
В Азербайджане находится делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Делегация проведет ряд встреч в Азербайджане, на которых будут обсуждаться вопросы борьбы с вирусом COVID-19.
Отметим, что Азербайджан высоко оценивает усилия ВОЗ в борьбе в глобальном масштабе с вирусом COVID-19. Страна придерживается и применяет рекомендации ВОЗ в связи с COVID-19, продолжая плодотворно сотрудничать с ВОЗ.
В поддержку усилий международного сообщества по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире правительство Азербайджана ранее приняло решение о выделении финансовой помощи в размере 5 миллионов долларов США Фонду "Обращение COVID-19" в рамках "Плана стратегической готовности и реагирования" ВОЗ.
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