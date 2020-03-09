https://news.day.az/society/1210241.html Азербайджанские депутаты прошли тестирование на коронавирус
Азербайджанские депутаты прошли тестирование на коронавирус
Азербайджанские депутаты прошли тестирование на коронавирус. Об этом сказал глава пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, ни у одного из 121 депутата, прошедшего тестирование, признаков коронавируса не обнаружено.
Отметим, что ранее на заседании Пленума Конституционного суда были утверждены итоги выборов в Милли Меджлис VI созыва.
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