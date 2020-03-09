В Государственном морском агентстве Азербайджана и на судне «Мирвари» проведена дезинфекция - ФОТО
В рамках упреждающих мер по предотвращению угрозы распространения коронавируса в Азербайджане, сегодня в административных зданиях Государственного морского агентства, Центра безопасности морского плавания, а также Управления транспорта и технико-снабженческого управления были проведены дезинфекционные работы, передает Day.Az со ссылкой на главу пресс-службы Агентства Турала Мусеибова.
Было отмечено, что в Агентстве контролируется санитарно-гигиеническая ситуация, проводится просветительская работа.
Сегодня при участии представителей Агентства также были проведены работы по дезинфекции на прогулочном судне "Мирвари" Управления Приморского бульвара.
Напомним, что "Мирвари" вмещает 446 пассажиров. Ежедневно в среднем оно осуществляет 6-7 прогулочных рейсов.
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