В Государственном морском агентстве Азербайджана и на судне «Мирвари» проведена дезинфекция

В рамках упреждающих мер по предотвращению угрозы распространения коронавируса в Азербайджане, сегодня в административных зданиях Государственного морского агентства, Центра безопасности морского плавания, а также Управления транспорта и технико-снабженческого управления были проведены дезинфекционные работы, передает Day.Az со ссылкой на главу пресс-службы Агентства Турала Мусеибова.

Было отмечено, что в Агентстве контролируется санитарно-гигиеническая ситуация, проводится просветительская работа.

Сегодня при участии представителей Агентства также были проведены работы по дезинфекции на прогулочном судне "Мирвари" Управления Приморского бульвара.

Напомним, что "Мирвари" вмещает 446 пассажиров. Ежедневно в среднем оно осуществляет 6-7 прогулочных рейсов.