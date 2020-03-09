В Баку наблюдается пыльный туман

Согласно результатам мониторингов, проведенных специалистами Департамента национального мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов 9 марта 2020 года, в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман, содержание пыли в 3-4 раза превышает санитарную норму.

Как сообщили Day.Az в службе МЭПР, такое состояние будет наблюдаться до полудня 11 марта.

По мнению специалистов, причиной пыли и тумана на Абшеронском полуострове является преобладание пыли над верхним слоем атмосферы и повышенная относительная влажность в результате порывистого юго-восточного ветра.