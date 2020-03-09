В Баку прошли обсуждения с экспертами ВОЗ в связи с коронавирусом

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила в понедельник Азербайджан

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита в Азербайджан делегация экспертов ВОЗ встретилась с представителями "Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями" (TƏBİB).

На встрече были обсуждены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по всему миру, а также детали визита делегации ВОЗ в карантинные больницы в Баку и регионах.

Эксперты ВОЗ и представители TƏBİB обменялись мнениями о подготовке медицинского персонала, общих методах борьбы с COVID-19, ситуационной осведомленности, готовности к госпитализации, оценке доступности лекарств, диагностике и медикаментам.