https://news.day.az/society/1210391.html В центре Баку сгорел Mercedes
В центре Баку сгорел Mercedes
В Низаминском районе Баку сгорело транспортное средство.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в моторном отсеке автомобиля марки Mercedes произошло возгорание, в результате чего часть машины полностью сгорела.
Прибывшие на место происшествия пожарные силы министерства оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.
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