В центре Баку сгорел Mercedes

В Низаминском районе Баку сгорело транспортное средство.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, в моторном отсеке автомобиля марки Mercedes произошло возгорание, в результате чего часть машины полностью сгорела.

Прибывшие на место происшествия пожарные силы министерства оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.