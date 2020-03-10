В Азербайджане отмечают "Йель чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается "Йель чершенбеси".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в день "Йель чершенбеси" теплые ветра предвещают приход весны. Согласно поверьям, пробуждающийся в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь. Фольклор богат различными песнями, легендами, мифами, поверьями и поговорками в связи с божеством Ветра.

В день "Йель чршенбеси" женщины готовятся к последнему предпраздничному вторнику. Очищается домашняя утварь, выбиваются ковры и паласы, проветриваются постельные принадлежности. Женщины шьют новую одежду для детей.

В день "Йель Чершенбеси" разжигают костры, готовят молочный плов. На стол ставят в основном сухофрукты и сладости из зерновых растений.

Отметим, что в Азербайджане 3 марта отмечался "су чершенбеси", 10 марта - "йель чершенбеси", 17 марта - последний вторник "торпаг чершенбеси".