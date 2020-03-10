https://news.day.az/society/1210398.html В Астаре Lexus упал с моста, водитель погиб - ФОТО
В Астаре Lexus упал с моста, водитель погиб - ФОТО
В Астаринском районе Азербайджана один человек погиб в результате ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Алят-Астара, у села Шахагаджы.
По сообщению, автомобиль марки Lexus (99-SF-033) потерял управление и упал с моста в реку. В результате погиб водитель, житель Джалилабадского района Фазиль Агарагим оглу Гулиев.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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