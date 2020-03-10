В Астаре Lexus упал с моста, водитель погиб

В Астаринском районе Азербайджана один человек погиб в результате ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Алят-Астара, у села Шахагаджы.

По сообщению, автомобиль марки Lexus (99-SF-033) потерял управление и упал с моста в реку. В результате погиб водитель, житель Джалилабадского района Фазиль Агарагим оглу Гулиев.

Выясняются обстоятельства ДТП.