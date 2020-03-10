Цепная авария в Баку, образовалась пробка

В Баку произошла цепная авария.

Инцидент был зафиксирован на Московском проспекте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автомобиль марки Mercedes C class врезался в находящийся впереди него автомобиль марки Mercedes ML. В результате Mercedes ML тоже врезался в другой легковой автомобиль. Причиной ДТП послужило несоблюдение дистанции.

В результате ДТП на проспекте образовалась пробка.