https://news.day.az/society/1210432.html Цепная авария в Баку, образовалась пробка - ФОТО
Цепная авария в Баку, образовалась пробка - ФОТО
В Баку произошла цепная авария.
Инцидент был зафиксирован на Московском проспекте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Автомобиль марки Mercedes C class врезался в находящийся впереди него автомобиль марки Mercedes ML. В результате Mercedes ML тоже врезался в другой легковой автомобиль. Причиной ДТП послужило несоблюдение дистанции.
В результате ДТП на проспекте образовалась пробка.
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