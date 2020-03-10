ВОЗ огласила последние статданные по коронавирусу в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала статданные по коронавирусу на 10 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Количество заразившихся в 115 странах/территориях - 114 422 человека, в том числе последние данные по заразившимся - 60 человек. Из общего числа заразившихся скончались 4027 человек, включая 19 новых фактов летальных исходов. До сегодняшнего дня выздоровели 64 088 человек, 1600 из которых - новые случаи выздоровления.

Оценка риска по Китаю - очень высокая, на региональном уровне - очень высокая, на глобальном уровне - очень высокая.