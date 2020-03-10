В Азербайджане ежедневно дезинфицируется 5000 транспортных средств

Продолжаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта (DANX) Нурида Аллахъярова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, ежедневно проводятся дезинфекционные работы в 56 действующих автовокзалах и автостанциях на территории республики.

"Согласно соответствующим инструкциям Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий о ежедневной дезинфекции в 56 действующих автовокзалах и автостанциях на территории республики, каждый день 5000 автотранспортных средств подвергаются дезинфекции.

В 11 регионов страны, включая Баку, Гянджу, Гейчай, Лянкяран, Мингячевир, Губу, Шеки, Ширван, Сумгайыт, Товуз и Евлах, была направлена рабочая группа для проведения соответствующих мер.

Дезинфекция проводится в междугородних, внутригородских автотранспортных средствах и такси дважды в день (утром и ночью)".

Было отмечено, что, в целом, по всей республике обеспечена дезинфекция 4498 автотранспортных средств.