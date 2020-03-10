В Азербайджане участница акции феминисток совершила попытку суицида

Одна из активисток прошедшей 8 марта в Баку незаконной акции совершила попытку суицида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории Ясамальского района Айсель Алекберзаде (1996 г.р.) бросилась с третьего этажа. Она с телесными повреждениями различной степени тяжести была госпитализирована в Клинический медицинский центр.

Как сообщили в больнице, А.Алекберзаде была оказана первая медицинская помощь, в настоящее время она находится в реанимации, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что А.Алекберзаде 8 марта принимала участие в незаконной акции в центре Баку, организованной женщинами- феминистками. В связи с лозунгом на плакате, который она держала во время акции, А.Алекберзаде стала мишенью для критики в социальных сетях. Перед тем, как броситься, она написала об этом в "Facebook".

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.