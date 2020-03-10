В Баку ежедневно дезинфекцируются свыше 300 автобусов

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в автобусах, а также на всей территории автовокзала ежедневно утром и вечером поэтапно продолжаются дезинфекционные работы с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Комплекс.

В течение дня дезинфицируются и выходят в рейс свыше 300 автобусов.

За последние 10 дней 2 628 рейсами с автовокзала были отправлены 60 270 пассажиров.

3 455 пассажиров были отправлены 175 международными рейсами (Грузия, Россия, Турция).

Больше всего пассажиров было 3 марта, когда на 470 рейсов пассажирами были приобретены 13 тысяч билетов. В другие дни число пассажиров варьировалось в пределах 6-8 тысяч.

Больше всего пассажиров совершили поездки в Гянджу, Красный мост, Мингячевир и Шеки, из международных рейсов предпочтение было отдано Грузии.