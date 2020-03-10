ГЭЦ Азербайджана отменил два экзамена

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) отменил экзамены, которые планировались к проведению 15 и 29 марта, передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Также за неделю до проведения заранее будет объявлена дата экзамена, который должен был быть проведен 9 марта.

Выпускные экзамены в 11-х классах планируется провести в соответствии с заранее объявленным графиком.

В случае изменения графика сдачи экзаменов в связи со сложившейся ситуацией заранее будет сделано объявление.

Напомним, что первый тур выпускных экзаменов в 9-х классах средних общеобразовательных школ в 29 регионах Азербайджана, в том числе, спецшколах Баку, планировалось провести 15 марта, а 29 марта - провести приемный экзамен для выпускников прошлых лет (в том числе, экзамен по дополнительному иностранному языку для выпускников текущего года), желающих поступить в колледжи на основе 9-летней базы образования.