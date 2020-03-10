https://news.day.az/society/1210533.html Сегодня в Азербайджане празднуют "Йел чершенбеси" - ВИДЕО
Сегодня в Азербайджане празднуют "Йел чершенбеси" - ВИДЕО
Сегодня в Азербайджане отмечают третий вторник накануне праздника Новруз - "Йел чершенбеси" ("вторник ветра"), передает Day.Az.
Телеканал AzTV подготовил грандиозный проект, посвященный этому дню.
Предлагаем вашему вниманию тизер к телепроекту.
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