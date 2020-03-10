Сегодня в Азербайджане празднуют "Йел чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечают третий вторник накануне праздника Новруз - "Йел чершенбеси" ("вторник ветра"), передает Day.Az.

Телеканал AzTV подготовил грандиозный проект, посвященный этому дню.

Предлагаем вашему вниманию тизер к телепроекту.