Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию о попытке суицида молодой феминистки

Возбуждено уголовное дело по факту попытки суицида молодой феминистки. Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что 10 марта в 05.42 24-летняя Алекперзаде Айсель Эльшан гызы употребляла спиртные напитки со своим знакомым Юсифом Исаевым, после чего выбросилась из окна со второго этажа съемной квартиры в многоэтажном доме в Ясамальском районе.

С черепно-мозговой травмой и переломом ноги Алекперзаде была доставлена в реанимационное отделение Клинического медцентра.

В настоящее время ее состояние оценивается как средней степени тяжести, лечение продолжается.

Сотрудники прокуратуры и полиции Ясамальского района с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели квартиру, где проживает Алекперзаде, изъяли 2 пустые литровые бутылки пива марки "Kuller", а также другие вещественные доказательства.

По факту в Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

В ходе следствия Юсиф Исаев в показаниях отметил, что утром того же дня после распития пива с Айсель Алекперзаде он отправился в магазин, чтобы докупить спиртного. Когда он вернулся, то увидел, что Алекперзаде хочет выброситься из окна квартиры, но, несмотря на его усилия, ему не удалось ее остановить.

До инцидента 10 марта в 04.13 Алекперзаде на своей странице в Facebook поделилась публикацией о том, что до самоубийства ее довела подруга, ее супруг и другие знакомые.

Предварительное следствие установило, что Алекперзаде активно участвовала в несанкционированной акции, организованной группой феминисток в городе Баку 8 марта. Пользователи социальных сетей стали осуждать ее за призывы и плакаты, которые она демонстрировала во время акции.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные меры по установлению круга виновных лиц, даче правовой оценки их действиям, побудивших Алекперзаде совершить суицид.