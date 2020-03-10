В войсках Нахчыванского гарнизона начались командно-штабные учения

Согласно Плану боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020 год начались командно-штабные учения.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, согласно сценарию двусторонних трехступенчатых командно-штабных учений, воинские соединения и части были подняты по учебно-боевой тревоге и выведены в районы учений для приведения войск в состояние боевой готовности различной степени.

В ходе проведения учений, к которым были привлечены подразделения особых родов войск, с применением самых современных средств связи и систем управления, осуществляется тренировка передачи управления с одного пункта на другой, а также эффективного управления потоком обмена.

На территориях штабы планируют операции по обороне и атаке. В ходе учений основное внимание уделяется отражению внезапной атаки противника, а также повышению профессионализма штабов и офицеров в совместном управлении родами войск во время уничтожения диверсионных групп противника.