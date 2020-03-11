В Азербайджане готовят предложения по изменению нынешнего учебного года

Мы рассматриваем разные версии по замене и возобновлению пропущенных уроков. Об этом в сказал в эфире государственного телеканала АзТВ министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, после возобновления учебного периода, министерство подготовит и представит правительству окончательные предложения по образованию в Азербайджане с учетом текущей ситуации.

Байрамов добавил, что полномочия по принятию решений относительно учебного года у правительства.

Отметим, что решением Кабинета министров страны, во всех учебных заведениях занятия приостановлены до 27 марта.