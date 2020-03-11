https://news.day.az/society/1210790.html В Азербайджане готовят предложения по изменению нынешнего учебного года - заявление министра
В Азербайджане готовят предложения по изменению нынешнего учебного года - заявление министра
Мы рассматриваем разные версии по замене и возобновлению пропущенных уроков. Об этом в сказал в эфире государственного телеканала АзТВ министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам министра, после возобновления учебного периода, министерство подготовит и представит правительству окончательные предложения по образованию в Азербайджане с учетом текущей ситуации.
Байрамов добавил, что полномочия по принятию решений относительно учебного года у правительства.
Отметим, что решением Кабинета министров страны, во всех учебных заведениях занятия приостановлены до 27 марта.
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