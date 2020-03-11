Джейхун Байрамов: В соцсетях о приостановлении учебного процесса распространяется ложная информация

В последние дни в соцсетях по вопросу приостановления в Азербайджане в связи с предотвращением распространения коронавируса учебного процесса распространяется не отражающая действительность, необоснованная информация.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"И поэтому рекомендую всем доверять только официальной информации", - сказал он.

По мнению министра, ситуация, сложившаяся в связи с коронавирусом, продлится недолго: "За это время учащиеся могут с использованием электронных образовательных ресурсов повторять школьную программу. Рекомендую учащимся изучать и усваивать также новые темы".