Завершается прием документов в колледжи Азербайджана

Сегодня в 23:59 в Азербайджане завершается прием документов в колледжи на базе общего среднего образования (9-летнего), передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Абитуриенты должны заполнить и подтвердить электронное заявление по ссылке eservices.dim.gov.az/erizetex/erize

Тем, кто должен подтвердить заявление в Комиссии по приему документов, необходимо сделать это до 17:00.

Отметим, что по информации на 09:10, заявления подтвердили 17 562 абитуриента (17 019 - азербайджанский сектор, 543 - русский сектор).