В Баку ожидается до 17 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 6-9, днем - 13-18, в Баку ночью - 7-9, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха составит ночью - 3-8, днем - 20-25, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.