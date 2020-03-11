https://news.day.az/society/1211008.html В одном из районов Азербайджана ремонтируют ряд проселочных дорог - ФОТО
В одном из районов Азербайджана ремонтируют ряд проселочных дорог - ФОТО
В Уджарском районе началась реконструкция автомобильной дороги Мюсюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газйан, соединяющая дороги трех населенных пунктов - Мюсюслю, Тезе Шильян и Боят. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.
Дороги общей протяженностью 21,4 километра реконструируются в соответствии с IV технической категорией.
Отметим, что автомобильные дороги сел Мюсюслю, Тезе Шильян и Боят создадут комфортные и безопасные условия выезда из этих трех населенных пунктов с семитысячным населением на автотрассу Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.
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