https://news.day.az/society/1211011.html Азербайджанский телеканал Lider TV возобновил вещание
Азербайджанский телеканал Lider TV возобновил вещание
Вещание азербайджанского телеканала Lider TV возобновлено, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Телеканал продолжает работу.
Напомним, что вчера вещание телеканала было приостановлено с 22:01, когда в эфире шла передача Gecənin sehri.
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