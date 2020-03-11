Азербайджанский телеканал Lider TV возобновил вещание

Вещание азербайджанского телеканала Lider TV возобновлено, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Телеканал продолжает работу.

Напомним, что вчера вещание телеканала было приостановлено с 22:01, когда в эфире шла передача Gecənin sehri.