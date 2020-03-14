Отменен открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной

Отменен 7-й открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной, который планировалось провести 17-19 марта в Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

Отмена турнира связана с предотвращением угрозы коронавирусной инфекции, распространяемой в мире, осуществлением в связи с этим неотложных профилактических мер.

Отметим, что в турнире планировалось участие юниорок (2005-2007), а также спортсменок 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов рождения в индивидуальной и групповой программах.