В Баку арестованы лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты

В Баку арестованы сотрудники банка, занимавшиеся незаконным обменом валюты, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб Службы государственной безопасности (СГБ) и Генпрокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудники СГБ и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 13 марта провели совместные оперативные следственно-розыскные меры, в ходе которых было установлено, что группа лиц, находившихся в сговоре, в помещении, арендованном в административном здании филиала "Азадлыг" ОАО "Amrahbank" в Насиминском районе Баку, занимается операциями по незаконному обмену валюты.

Во время осмотра, проведенного с согласия руководителя данного филиала, по указанному адресу в качестве вещественных доказательств были изъяты 697 тысяч долларов США, 345 тысяч манатов, 85 тысяч евро, 280 фунтов стерлингов, 10 миллионов российских рублей, 19 тысяч турецких лир, 7 тысяч дирхамов ОАЭ, 3 тысячи саудовских риалов и другая иностранная валюта, а также блокнот с пометками об обороте.

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