https://news.day.az/society/1212413.html В Азербайджане госструктуры в праздничные дни будут работать в обычном режиме - СПИСОК
В Азербайджане госструктуры в праздничные дни будут работать в обычном режиме - СПИСОК
В связи с мероприятиями, проводимыми правительством Азербайджана по профилактике распространения болезни коронавируса (КОВИД-19), ряд государственных структур в праздничные дни на Новруз будут работать в обычном режиме, передает Trend.
Со списком данных структур можно ознакомится здесь.
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