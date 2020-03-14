https://news.day.az/society/1212424.html В Азербайджане запустят доставку продуктов на дом из-за коронавируса
В Азербайджане запустят доставку продуктов на дом из-за коронавируса
В Азербайджане запустят доставку продуктов на дом из-за коронавируса.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в перечне специальных правил работы для торговых центр в период мер социальной изоляции, который был опубликован оперативным штабом при Кабинете министров.
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