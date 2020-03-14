Полиция в Баку проводит рейды в кафе и ресторанах

Бакинская полиция сегодня вечером проводит массовые проверки кафе и ресторанов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, цель рейдов - проверить соблюдение запрета на работу после 21.00 в соответствии с решением Кабинета министров страны.

Напомним, что согласно этому решению, с полуночи 14 марта кафе, ресторанам и другим объектам общественного питания запрещено работать после 21.00. Ночные клубы и бары должны прекратить работу полностью.