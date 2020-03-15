В Баку проводятся работы по дезинфекции улиц и проспектов

В Баку проводятся меры по дезинфекции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса сегодня спецтехника ИВ власти города Баку ведет работы по дезинфекции улиц и проспектов.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит в связи с предотвращением угрозы коронавируса ряд мероприятий по социальной изоляции, которые применяются на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.