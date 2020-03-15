https://news.day.az/society/1212536.html В Баку проводятся работы по дезинфекции улиц и проспектов - ФОТО
В Баку проводятся работы по дезинфекции улиц и проспектов - ФОТО
В Баку проводятся меры по дезинфекции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса сегодня спецтехника ИВ власти города Баку ведет работы по дезинфекции улиц и проспектов.
Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит в связи с предотвращением угрозы коронавируса ряд мероприятий по социальной изоляции, которые применяются на территории страны с 00:00 14 марта 2020 года.
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